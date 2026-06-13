長らく「おばあちゃんの趣味」といったイメージの強かった“編み物”だが、その認識はもう古い。今や、若い世代やオシャレな女性たちの間で、異例のブームとなっている。＊＊＊【写真を見る】SAKURAの天才的な作品と編み物姿、可愛すぎる着用カットも…／なぜか「爆美女が多い」編み物を愛する女性芸能人ら最初の火付け役となったのは、世界的人気を誇るK-POPグループ「LE SSERAFIM」のSAKURA（宮脇咲良）だ。2023年11月に《