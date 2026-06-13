ソニーのフルサイズセンサー搭載ミラーレス一眼カメラ「α7R VI」が2026年6月5日に登場しました。α7R VIは「積層型Exmor RS CMOSイメージセンサー」を搭載し、最大6690万画素の写真を撮影可能。また、AI処理機能を内蔵した画像処理エンジン「BIONZ XR2」によって秒間60回ものAF/AE演算が可能です。そんなα7R VIを借りることができたので、まずは外観を詳しくチェックしてみました。α7R VI | デジタル一眼カメラα（アルファ） |