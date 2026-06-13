山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。6月11日（木）に放送された同番組には、MEGUMIと片山友希がゲスト出演した。MEGUMIは、気になる相手がやっていたら一気に冷めてしまうという“SNSの投稿”について語り…。【映像】貸したお金は3桁…再現ドラマの“ダメ彼氏”にMEGUMI「嫌だ！」番組では、失恋・離婚を経て新たな幸せを掴み取るための“あざと逆