6月上旬のある日の深夜、都内の繁華街でじゃれ合うように肩を組んで歩く男性たち。ひとりはすっかり出来上がっているようで、道行く人に「こんにちは〜！」と明るく声をかけているが、その顔を見てびっくり。なんと大野智（45）ではないか。彼を両脇で支えるように歩くのは、SixTONESのジェシー（30）とDOMOTOの堂本剛（47）だ──。【全身を見る】ジェシーの私服・派手なTシャツにハーフパンツ姿、足元は白い長めの靴下でまとめ