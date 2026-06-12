地方で暮らす人の「世帯年収1000万円以上」の世界は、どのようなものだろうか。投稿を寄せた長野県の50代男性（製造業管理職／世帯年収1200万円）は、妻とともにそれぞれ年収600万円を稼ぐ共働き夫婦だ。子どもはおらず、柴犬1匹と猫2匹と一緒に暮らしている。（文：篠原みつき）「全てペット保険加入、フードの定期コース加入」彼らの住まいは「自己所有一戸建て（築6年）ローン有、土地は150坪」という広大な環境だ。その一方で