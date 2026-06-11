「子どもに迷惑をかけたくない」――そんな思いから極端な節約を続ける高齢者。しかし、その不安は本当に現実的なものなのでしょうか。本記事では、年金月12万円で暮らす81歳女性の事例を通じて、老後資金との向き合い方を考えます。「仕送りしようか」息子が心配になる母の生活息子の浩一さん（仮名・56歳）は、ここ最近、実家を訪れるたびに母・和枝さん（仮名・81歳）にこう問いかけていました。「ねえ、母さん。ちょっと節約し