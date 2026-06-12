今、様々な新業態を出店するスーパー。そんな中、劇的な安さにこだわったスーパーが登場しました。【写真を見る】あれもこれも安い！1kgのカレーライスに…具がはみ出たコッペパン今は「スーパー戦国時代」?節約や利便性…新業態続々と山内あゆキャスター:今、スーパーが買い物客のニーズに合わせて様々な新業態を出店しています。例えば…▼ヤオコー:節約モードの「フーコット」▼ベイシア:利便性を求めた「オトナリマート」▼ド