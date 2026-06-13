【イスタンブール共同】イランのアラグチ外相は12日、国営テレビの番組に出演し、米国との戦闘終結に向けた覚書締結は「勝利を揺るぎないものにする。戦争を終結させるのは自然なことだ」とし「われわれが戦場の真の勝者だ」と訴えた。要衝ホルムズ海峡はイランとオマーンの管理下に置かれ「今後の管理は過去とは異なる」と主張し、船舶が海峡を通航する際に課金するのは当然だと強調した。アラグチ氏は覚書に関し、米軍による