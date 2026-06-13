ハーレーダビッドソンの中でもフラッグシップに位置付けられる高性能モデルが「CVO（カスタム ビークル オペレーションズ）」シリーズです。通常ラインナップよりも大排気量のエンジンを搭載し、独立した専用ラインで製造されるプレミアムな仕上がりのシリーズですが、2026年モデルにはちょっと変わったマシンがラインナップされています。それが「CVOロードグライドST」と「CVOストリートグライドST」の2台。同社が参戦する“キン