ソニーネットワークコミュニケーションズは、光回線サービス「NURO 光」で、PlayStation 5のリースプラン「PlayStation 5 for NURO」のリニューアルを発表した。 提供機器を「PlayStation 5」「PlayStation デジタル・エディション」から「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」に変更し、利用料金を月1500円に値下げする。 また、新規で「NURO 光」と「PlayStat