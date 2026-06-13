お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘（49）が13日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。尾形は「やっと会えた！！丸山ゴンザレスさん！！」と書き出し、TBS系「クレイジージャーニー」などで人気の「裏世界ジャーナリスト」丸山ゴンザレス氏との2Sを投稿。「実は、高校の同級生サンキューーーーー！！同じ校舎！！酒がすすんだ！！」と関係を明かし、対面を喜んだ。尾形はスポーツ推薦で仙台育英に入学