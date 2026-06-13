俳優の後藤久美子（52）が、元F1ドライバーで実業家のジャン・アレジ氏（62）とのパートナーシップを解消したことを発表した。13日に所属事務所を通じてコメントを寄せ、長年連れ添ったパートナーとの関係に区切りをつけたことを明かした。【写真】元F1レーサーのジャン・アレジ氏後藤は「私事で大変恐縮では御座いますが、長きに渡り日々を共にしてまいりましたジャン・アレジ氏とは、パートナーシップを解消し、それぞれの道