俳優の松田るかがＸアカウント乗っ取り被害に遭って、３週間かけて取り戻せたことを報告した。１２日に自身のＳＮＳに新規投稿。４月２１日以来となった公式投稿で、「復ッッ活！！！！アカウント取り戻せました皆様、ご迷惑おかけしました…！！」とつづり、セキュリティー強化を誓った。インスタグラムではＸアカウント奪回までの過程を、「奪われてから３週間かかった長かった毎日何度も自分で異議申し立てしてもダ