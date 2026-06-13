きのう秋田県仙北市へタケノコ採りに出かけた男性の行方が分からなくなっています。現場近くではクマの姿が確認されています。行方が分からなくなっているのは秋田県鹿角市の77歳の男性です。警察によりますと、きのう午後、タケノコ採りのため仙北市の山林に入った男性が戻ってこないと、男性の妻から110番通報がありました。男性が止めていた軽トラック付近の山林は過去にクマに人が襲われる被害が発生したため、市などが立ち入