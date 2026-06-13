「質量を持った残像」をイメージした限定アイテム 6月13日に発売HOBBY Watch

「質量を持った残像」をイメージした限定アイテム 6月13日に発売

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「HG 1/144ガンダムF91[残像イメージクリアーVer.]」が13日に発売される
  • 最終決戦時に見せた「質量を持った残像」の様子をプラモデルで表現
  • 外装となるパーツにラメを使用して、最終決戦時のシーンを再現している
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