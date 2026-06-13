お笑いコンビ「ナイツ塙宣之（48）が13日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演。シミ取りをしたことを明かした。「きょうシミ取りが取れる」と明かした。「ハナワダ・ファミリア。最終的にはMattみたいになる。全部変えるつもりですけど、その第1弾として。40年かけて徐々にMatt化していきますから。90歳くらいになった時に“あんな顔だったけ？”って言われる」と話して、笑わせた。あまり