ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が12日（日本時間13日）、前日に左膝の炎症で途中交代となった大谷翔平投手（31）の状況を説明した。大谷は敵地でのホワイトソックス戦の先発メンバーを外れた。試合前に報道陣の取材に応じたロバーツ監督は「検査もしましたが、特に異常な所見はありませんでした。普通の炎症のようなものです」と大谷の状況を説明した。また「最初はハムストリングかと思いましたが、実際には膝でし