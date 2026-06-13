サッカー北中米Ｗ杯に出場している日本代表は１２日（日本時間１３日）、米国・ナッシュビルの施設で練習を行った。ＭＦ遠藤航（リバプール）が離脱してから一夜明けたこの日、追加招集のＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）の練習合流は間に合わず、サポートプレーヤーのＤＦ吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）と?メンター?ＭＦ南野拓実（モナコ）を合わせて２７人でトレーニングをスタートさせた。目前に迫ったオランダとの