激しい炎が上がる様子をカメラが記録していたその時でした。爆発音とともに空へと駆け上がる巨大な火の玉。アメリカ北東部のペンシルベニア州で、11日に起きた大爆発。その衝撃はすさまじく、現場はがれきの山と化していました。当時の様子について、近くの住民は「建物がすごく揺れて、窓ガラスは全て割れてしまった」と話します。この爆発で、2軒の住宅が倒壊。3人が病院に運ばれました。爆発の原因について地元のメディアは、住