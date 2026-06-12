故ダイアナ元妃が抗うつ剤の使用について率直に明かした私信が、アカデミー賞ノミネート俳優の故テレンス・スタンプさんの遺品オークションに出品されることがわかった。ボナムズが6月15日～25日に開催するこのオークションで、1991年10月17日付の同手紙の落札予想価格は2000～2600ドル(約30万～39万円)となっている。ダイアナ元妃とテレンスさんは美術商のオリバー・ホー