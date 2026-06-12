試合後にロバーツ監督が負傷の深刻度について説明した【MLB】ドジャース 8ー6 パイレーツ（日本時間12日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場するも、7回に左膝の炎症により途中交代した。一時は重傷も懸念されたが、試合後にロバーツ監督が深刻な状態ではないと説明し、ファンから安堵の声が殺到している。第1打席で四球を選ぶと、0-0で迎え