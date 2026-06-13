思わぬ波紋が、ドジャースのチームドクターにも及んだ。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は１２日（日本時間同日）、ＭＬＢ（メジャーリーグ機構）がドジャースのチームドクター、ニール・エルアトラッシュ医師（６６）に聞き取りを行ったと報じた。発端は、総合格闘技団体ＵＦＣの元２階級王者コナー・マクレガー（３７）を巡る薬物疑惑。ニューヨーク・タイムズ紙がマクレガー