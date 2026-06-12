去年9月、女性の首を絞めて失神させ、ホテルで性的暴行を加えた罪に問われている男の裁判員裁判の判決公判が開かれました。 長崎地裁は「生命まで奪いかねない身勝手な犯行」などとして、拘禁刑8年の実刑判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、西海市大瀬戸町の無職 溝口美徳被告(33)です。 判決などによりますと溝口被告は去年9月、佐世保市の路上で面識のない当時17歳の女性の首を後ろから絞めるなどして失