起業家の岸谷蘭丸が、タレントのゆうちゃみにDMを送るも返事が返ってきていない事実を告白し、スタジオの芸人たちから激しいツッコミを受けた。【映像】岸谷蘭丸、人気モデルへのDM内容『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。 6月12日の放送では、岸谷蘭丸が登壇。AI時代を生き