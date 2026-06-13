２月に乃木坂４６を卒業した与田祐希が１３日までに自身のＳＮＳを更新。ドラマのオフショットを公開した。インスタグラムで「＃君が死刑になる前に最後のオフショットです楽しかった！楽しめた！みんなのおかげです。ありがとうございました」とつづり、ドラマのオフショットを複数枚アップ。クランクアップの写真やプリクラ、共演者とのショットや海辺に立つ姿などを披露した。この投稿にファンからは「与田ちゃんの何