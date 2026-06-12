「東京ディズニーリゾート40周年記念プライオリティパス」が、2026年8月をもって終了予定です。アトラクションの待ち時間を短縮できるサービスとしては、ほかに「ディズニー・プレミアアクセス」が提供されています。 しかし、プレミアアクセスは利用に応じて追加費用がかかるため、予算への影響が気になる人もいるでしょう。本記事では、ディズニー・プレミアアクセスの概要や、東京ディズ