〈「辛いのがダメ」「ほとんど残していた」それでも15年以上“毎日”激辛ラーメン「蒙古タンメン中本」を食べ続ける56歳男性が明かす“やめられない理由”〉から続く全国の蒙古タンメン中本を巡り、限定メニューやイベントを追いかけ続けている、づけとごさん（56）。世の中には無数のラーメン店があるというのに、彼はひたすら蒙古タンメン中本に通い続け、その“中本愛”を何年にもわたって貫いてきた。【衝撃画像】「スープが