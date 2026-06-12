狩野英孝にまつわる都市伝説が語られる中で「タイムトラベラー」説が浮上。投稿日がX（旧Twitter）のサービス開始前という“怪奇現象”が明らかになった。【映像】“日付がおかしい”狩野英孝のSNS投稿6月10日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#57が放送。全国から超人気キャストが集結しトークを展開した。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。今回は夜の街でささやかれるキャバクラにまつわる都市伝説を一流