〈「会社で会議している場合ではない」激辛ラーメン「蒙古タンメン中本」を毎日食べるために大企業退職→15年以上“毎日”食べ続ける56歳男性の“異次元の食生活”〉から続く「毎日、中本を食べていて体は大丈夫なんですか？」【証拠画像】毎日「蒙古タンメン中本」を食べても健康診断は問題ナシ…今年の健康診断の結果を見る蒙古タンメン中本ファンとしてテレビ出演まで果たし、“日本一の中本マニア”とも呼ばれる、づけとごさ