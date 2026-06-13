Ｆ１カタルーニャ・グランプリ（ＧＰ、決勝１４日）フリー走行２回目（ＦＰ２）が１３日に行われ、前戦で待望の初ポイントを獲得したアストンマーティン＆ホンダはフェルナンド・アロンソが２１位、ランス・ストロールが最下位の２２位と?ワーストワンツー?に逆戻りしてしまった。モナコＧＰでの１０位入賞は運に恵まれただけだったのか…。この日のＦＰ２では、アストンマーティンがこれまでと変わらぬ遅さを露呈。両車そろっ