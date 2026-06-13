香港の女子大学生が自分が誘拐されたようなSOS動画を撮影し、その映像が父親に送られ身代金が要求された。これは国際的な犯罪グループが使う「仮想誘拐」と呼ばれる新たな手口で、各国で被害が出始めているという。父親に助けを求める映像は自作自演足を縛られ、壁際の床に座り込んだ状態で必死に助けを求める女性。父親に、「早く300万香港ドル（約6100万円）の身代金を振り込んで、お願い！そうじゃないともう二度と会えない」と