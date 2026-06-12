仕事や学校が始まることを思い、日曜日の夜からだんだんと憂鬱になり、「月曜日が来ないでほしい」と考える人も多いだろう。このとき、脳の中ではいったい何が起こっているのか。そのメカニズムと、乗り越えるための科学的な方法を解説する。 【画像】今すぐできる「月曜日がつらい」を克服する方法 篠原菊紀著『脳を乗っ取る感情（アイツ）からあなたを守る方法』より抜粋・再構成してお届けする。 自死をする人が多い