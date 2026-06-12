いただきものを上手に手放すコツを紹介しますESSE-online

処分に困る「いただきもの」の上手な手放し方 まずは相手の気持ちを大切に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 処分に困るいただきものの上手な手放し方を片付け収納スペシャリストが紹介
  • 「使う機会がないものは感謝して手放す」と決めているそう
  • また、手放せないものは一度使ってみるようにしているという
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