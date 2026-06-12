アメリカ西海岸のまばゆい太陽が照り付けるドジャースタジアム。試合開始を数時間後に控え、各選手がウオーミングアップを進めるなか、マイペースに球場入りする大谷翔平（31才）の姿がお馴染みの光景になっている。【写真】フルスモークの最新ベントレーから現れる大谷翔平やベビーカーを押すオフ日の大谷翔平など。他、真美子さんがいるスイートルームを訪れる大谷翔平なども「もともとほかの選手に比べて球場に来る時間が遅い