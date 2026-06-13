衆参両院は6月10日、皇族数確保に関する全体会議で「立法府の総意」を取りまとめた。取りまとめでは、政府の有識者会議が示した（1）女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案、（2）旧宮家の男系男子を養子縁組で皇族とする案について「いずれも了」とし、法制化を求めている。同日中に報告を受けた高市早苗首相は、「早急に法律案の策定に取りかかり、できるだけ速やかに骨子案について衆参両院の正副議長にお示しできるように