上場以来初となる最終赤字に転落したホンダ。これを受けて三部敏宏社長の今後が注目されている。実は、最終赤字の発表前に「三部社長降ろし」とも言える動きが起きていた。ホテルに呼び出された三部社長を待ち受けていたのは、大物OBコンビだった。上場企業の経営に“口出し”ができるほどの大物OBとは--。【画像】経営統合の検討開始を発表するホンダの三部敏宏社長と、日産の内田誠社長（当時）。大物OBの介入に辟易した三部社