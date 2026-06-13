曇り空が広がった6月7日、天気を感じさせない歓声が響いていたのは神奈川県の横浜赤レンガ倉庫だ。この日、開催されていたのは、日本テレビ系の人気番組とSDGsを体感できるイベント「グップラ赤レンガまつり」。最終日の日曜日、ステージMCを務めていたのは、同局の並木雲楓（もか）アナと黒田みゆアナだった。「並木アナは『所さんの目がテン!』の昆虫トークショーを担当し、その後、黒田アナがお笑いステージ『ダブルインパク