近年、新しく登場した通勤電車の車内に、フリースペースを設ける例が増えています。フリースペースは、ベビーカーが置け、子ども連れを意識した設備となっています。しかし、ベビーカーを置けるミニスペースは平成の時代から存在していました。なぜ、このようなフリースペースが増えているのか。国土交通省のアンケートから考えてみました。【写真】ベビーカーのストッパーも設けられた近鉄の「やさしば」各社工夫をこらすフリース