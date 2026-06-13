アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第20話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】伝説の島で戦うプリキュアたち！公開された先行場面カット14日放送の第20話「とある島の伝説」は、キュアット探偵事務所に「このままでは島がなくなってしまうかもしれない」と助けを求める手紙が届き、あんなとみくるは船に乗って慈英島（じえい