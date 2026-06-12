サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大4台のHDMI機器を1台のテレビやモニターに集約し、リモコンで手軽に切り替えられる4K/60Hz・HDR対応HDMI切替器2製品「400-SW042（3入力1出力）」および「400-SW043（4入力1出力）」を発売した。■ＨDMI端子不足をこれ1台で解決テレビやモニターのHDMI端子は限られているため、ゲーム機やパソコン、レコーダーなどを接続するたびにケーブルを抜き差しし