「BCNランキング」2026年6月1日〜7日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）2位A5 5G(au)（OPPO）3位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）4位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）5位Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）6位Pixel 10a 128GB(au)（Google）7位Reno13 A（OPPO）8位Xiaomi 17T Pro 256GB（Xiaomi