「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が12日夕、Xを更新。セクシー女優などの経歴をめぐる、外国への入国トラブルについて自身の見解などををつづった。人気セクシー女優の福田ゆあが12日にXのサブアカウントを更新し、旅行で訪れたニュージーランドで留置場に入れられ、強制帰国となったことを明かした。「ニュージーランドの留置所入ってました。入国の際、6時間以上尋問を受け、薬物検査をされた