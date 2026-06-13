現地６月13日、北中米ワールドカップのグループD第１節で、アメリカ代表がパラグアイ代表とロサンゼルス・スタジアムで対戦した。開始３分に最初にシュートチャンスを迎える。ロングボールをマッケニーが頭で繋いで最後はバロガンが右足で狙うも、GKヒルにキャッチされる。それでもその４分後に先制に成功。左サイドを突破したプリシックのパスを受けたマッケニーの折り返しがパラグアイのボバディージャに当たって、そのま