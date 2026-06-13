お笑いタレント・有吉弘行（52）が12日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。年末に思わぬ忘れ物をしてしまったと明かした。話題はスーパーなどの駐車場に入った時の駐車券。最近は回収されないことも多いが、有吉は心配で取っておくと語った。有吉は「この前良かったよ」と切り出し、「クリスマスの時にさ、クリスマスツリー買って、クリスマスツリー置いて帰るっていうさ…みんなにあ