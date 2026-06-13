元サッカー日本代表の本田圭佑がこのほど、自身がアンバサダーを務めるサッカーゲーム「eFootball」(KONAMI)の特別インタビューに応じ、自身のプレイスタイルやサッカー日本代表について思いを語った。 【画像】リアルすぎてほぼ本物！ 新作に登場する日本代表メンバー 今月4日に同社の名作サッカーゲーム「ウイニングイレブン」から進化した、「eFootball」シリ