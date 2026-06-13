ロジクールは7月2日に、新型ワイヤレスモバイルマウス「Mobi Fold（MF900）」を発売する。カラーは、グラファイト、オフホワイト、ライラックの3色展開で、ライラックはオンラインストア限定。公式オンラインストア価格は1万4850円。●折りたたみでも高い耐久性 ロングバッテリーで急速充電対応MF900は、ロジクール初の折りたたみ可能なワイヤレスモバイルマウスとなる。折りたたんだときの厚みは約21mmで、ポケットにも収まる