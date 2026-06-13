ある日、リビングでくつろいでいた父親が、突然泣き出した0歳の娘に対して行った“ある行動”が、SNS上で大きな注目を集めている。【映像】赤ちゃんが泣き止む、父親の驚きの行動投稿したのはせふぃさん（@sefi_FFXIV）。娘が泣いていたため、真横で仰向けになり、投稿主が同じように泣き喚いてみたという。すると娘は、それまでの様子から一転して「信じられないものを見るようなドン引き顔で父を見つめ、そして泣き止んだ」