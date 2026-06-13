スペースX上場時のイーロン・マスク氏のライブ映像の様子＝12日、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ナイロビ共同】AP通信は12日、米ナスダック市場への宇宙開発企業スペースXの上場に伴い、同社を率いる大株主のイーロン・マスク氏の資産が1兆ドル（約160兆円）を超え、世界初の「兆万長者」が誕生したと伝えた。日本の2026年度当初予算の歳出総額122兆円強を上回り、マスク氏の出身国南アフリカの国内総生産（GDP）の約2倍に当