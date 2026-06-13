今日13日、東京都心では太陽の周りに白や虹色の輪がかかる現象、「ハロ」が見られました。今日13日の午後も関東は大気の状態が非常に不安定になるでしょう。ゲリラ雷雨に注意が必要です。東京都心の空に「ハロ」出現今日13日は、東京都心は薄日が差していますが、雲がかかり、太陽の周りに白や虹色の輪がかかる現象、「ハロ」が見られました。関東地方は「ハロ」が現れやすい天気となっており、東京都心以外でも見られるかもしれま