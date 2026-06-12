ジェフリー・ラッシュ＆ジョン・リスゴーW主演、老人たちが暮らすケアハウスを舞台にしたソリッド・サイコスリラー『ジェニー・ペンはご機嫌ななめ』（６月12日(金)公開）。穏やかな生活が送れるはずだったケアハウスで待ち受けていたのは、人形を持った恐ろしい支配者だった……。判事という仕事を長年務め上げ、強い正義感と高いプライドを持つステファン・モーテンセン（ジェフリー・ラッシュ）。そんな彼も病には勝てず、ケア